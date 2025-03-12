Названы самые востребованные профессии в Рязанской области

На первом месте вакансия электромонтажника. Местные работодатели за месяц искали более 500 таких специалистов.

Названы самые востребованные профессии в Рязанской области. Об этом сообщает HH.RU.

На первом месте вакансия электромонтажника. Местные работодатели за месяц искали более 500 таких специалистов.

Следом идет менеджер по продажам, компании открыли более 400 вакансий.

Далее по востребованности в Рязанской области — продавец-консультант/кассир (более 300 новых рабочих мест).

Закрывают список водители и курьеры.