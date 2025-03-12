Над Рязанской областью засняли солнечное гало

Отмечается, что снимок сделан в городе Сасово.

Над Рязанской областью засняли солнечное гало. Об этом сообщили в группе «RZN.Astro».

Отмечается, что снимок сделан в городе Сасово.

Справка:

Гало — это оптическое явление, при котором вокруг Солнца или Луны возникает свечение, чаще всего в форме окружности. Оно появляется из-за попадания света на летающие кристаллы льда в верхних слоях атмосферы. Чаще всего возникает в морозную погоду при повышенной влажности у земли.

Фото: Антон Романцев.