Мошенники начали обманывать россиян с помощью самозапрета на кредиты

Отмечается, что аферисты звонят от лица сотрудника портала «Госуслуги» и уверяют, что запрет был установлен неправильно.

Мошенники начали обманывать россиян с помощью самозапрета на кредиты. Об этом пишут « Известия » со ссылкой на Ассоциацию развития финграмотности.

Отмечается, что аферисты звонят от лица сотрудника портала «Госуслуги» и уверяют, что запрет был установлен неправильно. Мошенник отправляет гражданину фишинговую ссылку.

Злоумышленники могут авторизоваться в приложении банка с помощью «Госуслуг», а затем получить доступ к счетам жертвы.