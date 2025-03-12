Мошенники начали обманывать россиян с помощью самозапрета на кредиты
Отмечается, что аферисты звонят от лица сотрудника портала «Госуслуги» и уверяют, что запрет был установлен неправильно.
Мошенники начали обманывать россиян с помощью самозапрета на кредиты. Об этом пишут «
Отмечается, что аферисты звонят от лица сотрудника портала «Госуслуги» и уверяют, что запрет был установлен неправильно. Мошенник отправляет гражданину фишинговую ссылку.
Злоумышленники могут авторизоваться в приложении банка с помощью «Госуслуг», а затем получить доступ к счетам жертвы.