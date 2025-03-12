Минэкономразвития поддержало эксперимент по «самозапрету» на маркетплейсах

Граждане смогут ставить лимиты на покупки через онлайн-платформы.

Минэкономразвития поддержало эксперимент по «самозапрету» на маркетплейсах. Об этом пишет РИА Новости.

Граждане смогут ставить лимиты на покупки через онлайн-платформы. Это поможет людям избежать импульсивных трат.

Соответствующую инициативу в министерство направил депутат Владислав Даванков. В ведомстве идею одобрили.

«Полагаем возможным совместно с крупнейшими маркетплейсами провести эксперимент по внедрению функции „самозапрета“ на покупки, или установления лимитов на покупки, что позволит на добровольной основе реализовать соответствующий функционал, произвести оценку его эффективности и достаточности в решении обозначенных в письме проблем», — сказано в ответе.