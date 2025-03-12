Минцифры рассказало о невозможности внешнего взлома «Госуслуг»

По данным министерства, мошенники получают доступ к аккаунтам с помощью самих пользователей.

Минцифры рассказало о невозможности внешнего взлома «Госуслуг». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным министерства, мошенники получают доступ к аккаунтам с помощью самих пользователей. Злоумышленники используют методы социальной инженерии и принуждают граждан сообщать коды для входа в профиль.

Уточняется, что если на сервисе обнаружена подозрительная активность, пользователя просят подтвердить учетную запись в онлайн-банке или поменять привязанный номер в МФЦ. Также в личном кабинете на 72 часа замораживаются операции для предоставления выписки 2-НДФЛ, информации из бюро кредитных историй и другие. Помимо прочего останавливается авторизация на сайтах микрофинансовых организаций.