SHOT: у Михаила Ефремова не обнаружили новых заболеваний

Судьба его УДО решится в суде 24 марта.

У Михаила Ефремова не обнаружили новых заболеваний. Об этом пишет SHOT.

Актер прошел плановое обследование по своим старым болезням, длившееся около двух суток, никаких новых заболеваний у него не нашли.

По информации канала, у 61-летнего Ефремова из уже ранее диагностированных — хронический бронхит и бронхиальная астма, проблемы с печенью и сердцем.

В настоящее время он вернулся в ИК. Судьба его УДО решится в суде 24 марта.