SHOT: у Михаила Ефремова не обнаружили новых заболеваний
Судьба его УДО решится в суде 24 марта.
У Михаила Ефремова не обнаружили новых заболеваний. Об этом пишет SHOT.
Актер прошел плановое обследование по своим старым болезням, длившееся около двух суток, никаких новых заболеваний у него не нашли.
По информации канала, у 61-летнего Ефремова из уже ранее диагностированных — хронический бронхит и бронхиальная астма, проблемы с печенью и сердцем.
В настоящее время он вернулся в ИК. Судьба его УДО решится в суде 24 марта.