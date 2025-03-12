Один из мостов в Рязанской области будут ежедневно перекрывать по ночам

В Шацком районе с 12 марта будут ежедневно с 20:00 до 07:00 закрывать движение по наплавному мосту через реку Цна на автодороге Купля — Выша.

В Шацком районе с 12 марта будут ежедневно с 20:00 до 07:00 перекрывать движение по наплавному мосту через реку Цна на автодороге Купля — Выша. Об этом сообщила пресс-служба регионального минтранса в соцсетях.

Причина перекрытия — повышенный уровень воды в реке.

«Существует риск схода воды, что создает угрозу безопасности для водителей и пассажиров», — говорится в сообщении.

О снятии ограничений сообщат.