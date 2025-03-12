Депутат Госдумы призвал Telegram создать механизм жалоб на стикеры

По словам Антона Горелкина, администрации мессенджера нужно подумать над внедрением механизмов, позволяющих пользователям отправлять жалобы на противоправный контент в стикерах и эмодзи.

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин призвал Telegram создать механизм жалоб на стикеры. Об этом он сообщил в среду, 12 марта, в соцсетях.

По словам Антона Горелкина, администрации мессенджера нужно подумать над внедрением механизмов, позволяющих пользователям отправлять жалобы на противоправный контент в стикерах и эмодзи.

Как он отметил, ранее СМИ сообщали, что Зуевский районный суд Кировской области запретил использование нескольких стикерпаков в Telegram, содержащих нацистские и экстремистские изображения.

«Уверен, что до блокировки Telegram дело не дойдет: скорее всего, администрация мессенджера удалит эти стикерпаки», — добавил он.