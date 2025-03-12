Авито объявил о запуске тестирования сервиса для подработки

Авито объявил о запуске тестирования сервиса временной занятости « Авито Подработка » (ООО «Авито Гиг Решения»), который позволит бизнес-заказчикам привлекать временных специалистов для выполнения срочных задач, а исполнителям — быстрее находить подработку с прозрачными условиями.

«Авито Подработка — один из наших главных новых продуктов в 2025 году, созданный на стыке технологий и запроса рынка. Подработка дает исполнителям возможность гибкого планирования графиков и управления собственными доходами, а для заказчиков — решает проблему дефицита кадров. Наш сервис в этом сценарии помогает двум сторонам быть на расстоянии вытянутой руки друг от друга», — отметил Иван Гуз, управляющий партнер Авито.

Сервис интегрирован с мобильным приложением Авито, обновленным до последней версии. Предложения можно найти:

1. при переходе из мини-меню под поисковой строкой на главной странице приложения;

2. через кнопку «Подработка» в выпадающем меню при нажатии на фильтры в поисковой строке на главной странице мобильного приложения.

В дальнейшем интеграция сервиса планируется и с веб-версией Авито. Уже сейчас на платформе размещены смены от крупных проверенных заказчиков в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Нижнем Новгороде. Для подработки можно выбрать дату вплоть до 30 марта и запланировать выход на смену заранее.

Все процессы от выбора подходящей смены и записи на нее, до получения статуса самозанятого, проверки медкнижки, сопровождения до и во время смены и получения оплаты происходят онлайн.

Кроме того, чтобы приступить к задачам, не нужно проходить собеседования, что значительно упрощает и ускоряет процесс как для исполнителей, так и для заказчиков.

Исполнители могут выбрать смену в удобное для себя время и в наиболее комфортной локации, пройти идентификацию, ознакомиться с правилами заказчика, выполнить смену и в течение 24 часов после подтверждения завершения смены получить оплату.

Длительность смен можно выбирать — от 4 до 12 часов в день. Среди дополнительных преимуществ Авито Подработки (ООО «Авито Гиг Решения») — компенсация затрат на получение медицинской книжки, а также мотивирующие бонусы. Так, за первую смену, выполненную в течение 30 дней после регистрации, бонус составит 1000 рублей. В ближайшем будущем планируется запуск страховых продуктов для заказчиков и исполнителей.

Чтобы начать подработку, нужно:

обновить мобильное приложение Авито до последней версии;

перейти в категорию «Подработка» из мини-меню на главной странице Авито;

выбрать подходящую смену из списка предложенных заданий на удобную дату;

пройти проверку с использованием Госуслуг; оформить самозанятость через «Мой Налог», если ее нет;

загрузить фото страниц медкнижки или справки о ее получении.

Сервис «Авито Подработка» (ООО «Авито Гиг Решения») для заказчиков предполагает прозрачное оформление всех необходимых документов, удобный инструмент для размещения заданий на подработку, проверки исполнителей и отчетности о выполненных сменах. Основными направлениями, доступными для подработки, стали обслуживание покупателей, выкладка продукции, упаковка товаров, сортировка посылок, уборка помещений.