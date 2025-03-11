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«Зеленый сад» подарил квартиры выдающимся спортсмену и тренеру в Рязани

«Зеленый сад» совместно с правительством и губернатором Рязанской области подарил двухкомнатные квартиры каноисту сборной России, мастеру спорта международного класса, участнику олимпиады 2024 года Захару Петрову и тренеру высшей категории, спортивному судье всероссийской квалификации Владимиру Клинову.

«Мы вам сегодня дарим квартиру и надеемся, что вы будете там жить. Жилой комплекс Skyline — патриотичный дом, украшенный соответствующей символикой. Мы думаем, что вы станете достойным примером для жителей всего микрорайона Приокский, в буквальном смысле поведете молодых рязанцев за собой», — сказал управляющий директор строительной компании Андрей Оришкевич.

На данный момент завершаются работы по строительству и благоустройству второй очереди жилого комплекса. В ближайшие месяцы собственники получат ключи от квартир.

О подарке от облправительства и «Зеленого сада» Владимир Клинов узнал давно. Но только после подписания договора тренер осознал реальность происходящего.

За свою полувековую карьеру он воспитал 37 мастеров спорта, двух мастеров спорта международного класса и одного заслуженного мастера спорта. Два его ученика, Николай Липкин и Захар Петров, стали неоднократными победителями чемпионатов Европы и мира. Также в 2024 году Захар принял участие в парижской Олимпиаде.

Захар Петров узнал о том, что ему подарят квартиру, на спортивных сборах в ЮАР.

«Конечно, захотелось вернуться в Россию и узнать, какую именно квартиру подарят. Но одновременно появилась новая мотивация. Хочется еще больше работать, чтобы быть достойным, улучшить собственные результаты. Сам я из Касимовского района, и квартира в Рязани станет для меня вторым домом, куда быстрее и удобнее добираться» — отметил Захар Петров.

Недавно «Зеленый сад» подарил квартиру в том же ЖК Skyline лучшему учителю области 2024 года.

Управляющий директор строительной компании Андрей Оришкевич подчеркнул, что таким образом в отдельно взятом районе Рязани создается пространство, где живут люди, на которых хочется равняться и которые станут примером для новых поколений.