Власти опровергли информацию о погибшем при атаке БПЛА в Дягилеве
Отмечается, что в Рязанской области погибших и пострадавших в результате ночной атаки БПЛА нет.
Власти опровергли информацию о погибшем при атаке БПЛА в Дягилеве. Соответствующую информацию разместила опергруппа региона в соцсетях.
Отмечается, что в Рязанской области погибших и пострадавших в результате ночной атаки БПЛА нет.
«Информация о якобы погибшем в Дягилеве, размещенная одним из Telegram-каналов, является фейком», — написали в посте.
Напомним, над Рязанской областью сбили 22 украинских БПЛА. Губернатор региона Павел Малков прокомментировал атаку.