Владельца фермы оштрафовали за загрязнение участка в Чучковском районе

Отмечается, что специалисты ведомства провели внеплановую проверку ООО «ОкаАгро».

Владельца фермы оштрафовали за загрязнение участка в Чучковском районе. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Отмечается, что специалисты ведомства провели внеплановую проверку ООО «ОкаАгро».

Установлено, что на участке 29 гектаров складировали бурты с побочными продуктами животноводства.

Пробы показали, что на площади 3,3 гектара произошло микробиологическое и химико-токсикологическое загрязнение, что привело к изменению качественного состояния земельного участка.

Владельцу организации назначили штраф 200 тысяч рублей.