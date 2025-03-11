В торговом центре в Рязани мужчина обокрал магазин часов

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

В центре Рязани мужчина обокрал магазин часов. Об этом во вторник, 11 марта, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился работник магазина часов, расположенного в одном из торговых центров, и рассказал, что из витрины пропали пять часов. Она была заперта, следов взлома не заметили.

Оперативники уголовного розыска опросили работников торгового центра и нашли людей, которые видели за прилавком магазина мужчину, не похожего на продавца.

Они установили, что к краже причастен 43-летний рязанец. Ранее его неоднократно судили за кражи.

Злоумышленника задержали.

По предварительной информации полиции, рецидивист специально обходил торговые центры Рязани и искал небольшие магазины, в которых на витринах используются замки определенной модели. Мужчина подобрал универсальный ключ.

В момент, когда продавец часов отлучится, злоумышленник открыл витрину и забрал товары на общую сумму 20 тысяч рублей. Похищенное он продал.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.