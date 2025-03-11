В Рязанской области около реки Хупта нашли мертвую корову

Отмечается, что находку сделали 5 марта на территории сельского Каширинского поселения.

В Рязанской области около реки Хупта нашли мертвую корову. Об этом сообщается в группе «Подслушано Ряжск».

Отмечается, что находку сделали 5 марта на территории сельского Каширинского поселения.

В посте написали, что животное выбросили недалеко от железнодорожного моста.

«Туша будет разлагаться, значит будет вонь… Зараза поползет в реку, где купаются люди, в том числе дети», — уточнил автор.