В рязанской колонии-поселения начнут производить контейнеры для ТБО
Это позволит расширить количество рабочих мест для осужденных.
В Рязанской колонии-поселения начнут производить контейнеры для ТБО. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН.
В КП № 1 на постоянной основе проводится работа по привлечению заказчиков и созданию дополнительных рабочих мест для трудоустройства осужденных. Принято решение о заключении контракта на изготовление контейнеров для сбора ТБО.
Весь производственный процесс будет организован на территории колонии-поселения.