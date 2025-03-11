В рязанской колонии-поселения начнут производить контейнеры для ТБО

Это позволит расширить количество рабочих мест для осужденных.

В Рязанской колонии-поселения начнут производить контейнеры для ТБО. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН.

В КП № 1 на постоянной основе проводится работа по привлечению заказчиков и созданию дополнительных рабочих мест для трудоустройства осужденных. Принято решение о заключении контракта на изготовление контейнеров для сбора ТБО.

Весь производственный процесс будет организован на территории колонии-поселения.