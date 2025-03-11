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В Рязани увеличилось количество кредитов на строительство жилой недвижимости
Доля кредитов, полученных на ИЖС, существенно возросла и превысила долю кредитов на покупку вторичного жилья.

Рязанцы стали чаще брать кредиты на строительство жилой недвижимости. Об этом в эфире «Вести-Рязань» сообщила заместитель управляющего региональным отделением Банка России Елена Морозова.

«Доля кредитов, полученных на ИЖС, существенно возросла и превысила долю кредитов на покупку вторичного жилья. Она оставляет почти двадцать процентов», — заявила Морозова.

По ее словам, это подтверждает высокую потребность рязанцев в кредитах на строительство домов.

Ранее сообщалось, что рынок ипотеки в регионе сократился на треть в 2024 году.

Фото: скриншот эфира «Вести-Рязань».