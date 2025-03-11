В Рязани увеличилось количество кредитов на строительство жилой недвижимости
Доля кредитов, полученных на ИЖС, существенно возросла и превысила долю кредитов на покупку вторичного жилья.
Рязанцы стали чаще брать кредиты на строительство жилой недвижимости. Об этом в эфире «Вести-Рязань» сообщила заместитель управляющего региональным отделением Банка России Елена Морозова.
«Доля кредитов, полученных на ИЖС, существенно возросла и превысила долю кредитов на покупку вторичного жилья. Она оставляет почти двадцать процентов», — заявила Морозова.
По ее словам, это подтверждает высокую потребность рязанцев в кредитах на строительство домов.
Ранее сообщалось, что рынок ипотеки в регионе сократился на треть в 2024 году.
Фото: скриншот эфира «Вести-Рязань».