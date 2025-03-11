В Рязани снова засняли детей в закрытой части Нижнего горпарка

Несовершеннолетние и их родители игнорируют заградительную ленту.

Рязанцы снова засняли детей на закрытой детской площадке в Нижнем городском парке. Фото опубликовали в соцсетях.

Рязанка заметила, что родители и дети игнорируют заградительную ленту.

«Какие-то планируются меры для обеспечения безопасности», — поинтересовалась женщина.

Напомним, рязанцы уже обращали на это внимание. С тех пор дополнительных мер безопасности, кроме сигнальной ленты, не появилось.

Фото: комментарии в Telegram-канале Павла Малкова.