В Рязани снова засняли детей в закрытой части Нижнего горпарка
Несовершеннолетние и их родители игнорируют заградительную ленту.
Рязанцы снова засняли детей на закрытой детской площадке в Нижнем городском парке. Фото опубликовали в соцсетях.
Рязанка заметила, что родители и дети игнорируют заградительную ленту.
«Какие-то планируются меры для обеспечения безопасности», — поинтересовалась женщина.
Напомним, рязанцы уже обращали на это внимание. С тех пор дополнительных мер безопасности, кроме сигнальной ленты, не появилось.
Фото: комментарии в Telegram-канале Павла Малкова.