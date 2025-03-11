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В Рязани предприниматель обманул восемь человек на почти три миллиона рублей
Возбуждено уголовное дело по части 4, статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В Рязани задержали предпринимателя по подозрению в обмане восьми жителей. Об этом во вторник, 11 марта, сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

В полицию стали обращаться рязанцы с заявлениями о мошенничестве со стороны ИП, который не выполнял договорные обязательства по изготовлению каменных столешниц.

Как выяснили правоохранители, жители находили на сайте и в соцсетях рекламные объявления о производстве и установке каменных изделий по низкой цене.

Рязанцы приходили в небольшое помещение по указанному адресу, обговаривали условия и заключали договоры с предпринимателем. При этом вносилась полная предоплата будущих работ на сумму от 300 тысяч рублей и выше. После этого заказы не исполнялись. Мастер исчез.

По месту регистрации 34-летний предприниматель давно не проживал.

Сотрудники ОЭБиПК ОМВД установили местонахождение злоумышленника и задержали его.

Как выяснилось, мужчина целенаправленно скрывался и менял адреса проживания. Отмечается, что полученные от заказчиков деньги он в основном тратил на спиртные напитки.

На данный момент известно о восьми потерпевших, которые понесли ущерб в общей сумме около трех миллионов рублей.

Злоумышленник признался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по части 4, статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Проводится расследование.