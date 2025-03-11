В Рязани на благоустройство площади Победы выделили 26 миллионов рублей

Ремонт выполнят до 15 августа 2025 года.

На благоустройство площади Победы и ремонт монумента в Рязани выделили 26 миллионов 679 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

В рамках благоустройства площади Победы подрядчик должен разобрать тротуары, демонтировать металлические ограждения, выполнить земляные работы, уплотнить грунт, установить покрытия из гранитных плит. На территории появятся пешеходные дорожки, мостовые и площадки.

Согласно документам, подрядчик должен разобрать пол постамента из керамогранитных плит, установить железобетонный фундамент, заменить облицовку стен стелы, очистить монумент Победы с орденом. Также необходимо провести работы по восстановлению камней с мемориальными досками.

Ремонт выполнят до 15 августа 2025 года.

Заказчиком выступило управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства горадминистрации.

Напомним, ранее сообщалось о проведении работ по благоустройству Лесопарка за 17,7 миллионов рублей.