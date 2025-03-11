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В Рязани массово отключили воду и отопление
Отключение продлится до 16:00.

Во вторник, 11 марта, в Рязани массово отключили воду и отопление. Об этом сообщила пресс-служба МУП «РМПТС» в соцсетях.

В связи с заменой запорной арматуры и водопровода в ЦТП с 9:30 до 16:00 отключат холодную и горячую воду по адресам:

  • улица Интернациональная, дома №№ 10А, 11А, 11Б, 11 корпус 1а, 11 корпус 2а, 11 В, 13А, 13Б, 13 В, 13 Г, 15В;
  • улица Станкозаводская, дома №№ 32, 32 корпус 1, 32 корпус 2.

В зону отключения попала детская стоматологическая поликлиника № 1.

В связи с ремонтом задвижек в тепловой камере в районе дома № 11 по улице Весенней с 9:30 до 16:00 будет временно прекращена подача теплоносителя по адресам:

  • 3-ий Мопровский переулок, дома №№ 2, 4, 4 корпус 1, 8/11, 10;
  • улица Весенняя, дома №№ 1/28, 2 корпус 1, 2а, 3/15, 4, 5, 7, 7 корпус 1, 8, 9, 9 корпус 1, 11, 12;
  • улица Высоковольтная, дома №№ 34 корпус 1, 34 корпус 2, 34/13;
  • улица Чкалова, дома №№ 5, 7, 9, 13, 20, 24, 26, 30/6, 32, 34, 42, 44, 46, 46 корпус 1, 48, 48б, 50а.

В зону отключения попала школа № 24.