В России появилась программа по быстрому выкупу автомобильных шин

«Авито» представил программу, позволяющую частным продавцам быстро продать автомобильные шины через официальных партнеров, сообщает пресс-служба компании.

Пилотный запуск сервиса распространяется на партнеров в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Владимире и Анапе. Планируется, что в ближайшее время география проекта расширится и на другие города страны.

«В среднем автолюбитель проезжает на одном комплекте резины — зимней и летней — около трех сезонов. Часть покрышек после использования ищет вторые руки на Авито, и в среднем за 28 дней их находит. А другая резина — занимает лоджии и балконы на долгие годы отчасти потому, что не каждый автовладелец готов к самостоятельной продаже, общению и торгу с покупателями. Выкуп шин — это решение, которое упростит процесс задачи, сократив его до нескольких простых и понятных действий», — отметил руководитель бизнес-направления Запчасти и Автосервисы в Авито Алексей Головин.

Пользователю нужно разместить объявление о продаже. Если покрышки подходят по характеристикам для программы выкупа, в карточке товара появится приглашение с предложением выкупа.

Затем нужно ответить на несколько уточняющих вопросов о состоянии резины, указать все недостатки и неисправности, и, при необходимости, сделать дополнительные фотографии покрышек. После этого будет сформирована предварительная цена выкупа. Специалисты учитывают размерность, уровень износа, наличие критических дефектов, влияющих на безопасность использования шин, например, грыжи, боковые порезы или расслоение протектора.

Если пользователь согласен с условиями выкупа, он может либо самостоятельно отвезти шины в один из пунктов партнера, или вызвать представителя в удобное место встречи. Специалист проверит состояние покрышек, и назовет по итогам проверки финальную цену, которая может быть скорректирована от изначальной, если найдутся скрытые дефекты, или, наоборот, даже быть увеличена.