В Кремле назвали Telegram главным источником получения информации в России

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле назвали Telegram главным источником получения информации в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует «Лента.ру».

«Мы сегодня из каких источников узнали про беспилотники? Мы не побежали включать телевизор, мы схватили свои телефоны и включили Telegram. И Telegram — это главный источник получения информации в нашей стране», — заявил он.

Ранее сообщалось, что мессенджер стал недоступен в Дагестане и Чечне.