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В Кремле назвали причину массированной атаки украинских БПЛА на Россию
Отмечается, что Киев налетом беспилотников на Москву пытается подпортить наметившуюся тенденцию к урегулированию конфликта.

В Кремле назвали причину массированной атаки украинских БПЛА на Россию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Отмечается, что Киев налетом беспилотников на Москву пытается подпортить наметившуюся тенденцию к урегулированию конфликта.

Напомним, над Рязанью сбили 22 беспилотника.