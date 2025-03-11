В Кремле назвали причину массированной атаки украинских БПЛА на Россию
Отмечается, что Киев налетом беспилотников на Москву пытается подпортить наметившуюся тенденцию к урегулированию конфликта.
В Кремле назвали причину массированной атаки украинских БПЛА на Россию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Отмечается, что Киев налетом беспилотников на Москву пытается подпортить наметившуюся тенденцию к урегулированию конфликта.
Напомним, над Рязанью сбили 22 беспилотника.