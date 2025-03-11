В Краснодаре многодетная мать с сожителем до смерти забили годовалого ребенка

В Краснодаре мать пятерых детей с сожителем до смерти забила годовалого ребенка. Об этом сообщил Kub Mash .

По данным канала, женщина жила с детьми в Чите, работала официанткой. Потом нашла возлюбленного в интернете, взяла двух детей и переехала к нему на Кубань. Трое старших остались в Забайкалье с бабушкой.

По версии следствия, как сообщил канал, трехлетнюю девочку женщина с сожителем не трогала, издевались только над младшим сыном.

В августе забили его до смерти за то, что плакал. Врачам сказали, что взрослых дома не было, якобы ребенок сам ударился головой о кровать и умер, говорится в сообщении.

Отмечается, что СК завершил расследование. Мужчине предъявили истязания и убийство малолетнего группой лиц, женщине тоже самое и статьи за ненадлежащее воспитание.