В Госдуме предложили обеспечивать учителей социальным жильем

Введение такой льготы вкупе с увеличением заработной платы, снижением возраста выхода на пенсию и предоставлением широкого набора социальных льгот поможет решить проблему массовой нехватки педагогов в школах.

В Госдуме предложили обеспечивать учителей социальным жильем. Об этом сообщает депутаты Сергей Миронов и Сергей Кабышев.

По данным авторов проекта, введение такой льготы вкупе с увеличением заработной платы, снижением возраста выхода на пенсию и предоставлением широкого набора социальных льгот поможет решить проблему массовой нехватки педагогов в школах.

Кроме того, как отметил Миронов, государство должно выплачивать педагогам компенсацию на покупку книг и учебной литературы, надбавку к зарплате за переработку и каждого ученика сверх норматива наполняемости класса, а сельским педагогам — полностью компенсировать расходы на услуги ЖКХ.