В 2025 году обновят еще шесть электричек из Рязани в Сасово и Москву
Губернатор Павел Малков отметил, что необходимо и в старых электричках поддерживать чистоту и комфорт.
В Рязани в 2025 году планируют заменить еще шесть старых электричек. Об этом сообщил зампред Павел Супрун на заседании облправительства во вторник, 11 марта.
«По маршруту Рязань-Сасово курсируют девять электричек, в текущем году планируется заменить пять (со средним возрастом 38 лет) на более современные, средний возраст — 15 лет», — заявил зампред.
Он сообщил, что до конца года заменят один из четырех экспрессов из Рязани в Москву.
Также губернатор Павел Малков отметил, что необходимо и в старых электричках поддерживать чистоту и комфорт.
Ранее глава региона рассказал о планах по обновлению железнодорожных пассажирских составов.