Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 11
Срд, 12
11°
Чтв, 13
12°
ЦБ USD 88.39 -0.75 11/03
ЦБ EUR 95.44 -1.42 11/03
Нал. USD 90.00 / 87.50 11/03 16:25
Нал. EUR 96.51 / 97.00 11/03 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Неженское дело. Первая в Рязани помощница машиниста рассказала об обуч...
Перед Международным женским днем, который традиционно п...
7 марта 18:50
7 730
Всю жизнь — на высоте! Крановщица «Зелёного сада» рассказала о работе,...
7 марта 12:57
7 433
«Зеленый сад» развеял зимнюю хандру на соревнованиях по подледной рыба...
1 марта 2025 года, Борковский затон бурлил от активност...
3 марта 14:28
15 766
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
27 февраля 14:32
27 257
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В 2025 году обновят еще шесть электричек из Рязани в Сасово и Москву
Губернатор Павел Малков отметил, что необходимо и в старых электричках поддерживать чистоту и комфорт.

В Рязани в 2025 году планируют заменить еще шесть старых электричек. Об этом сообщил зампред Павел Супрун на заседании облправительства во вторник, 11 марта.

«По маршруту Рязань-Сасово курсируют девять электричек, в текущем году планируется заменить пять (со средним возрастом 38 лет) на более современные, средний возраст — 15 лет», — заявил зампред.

Он сообщил, что до конца года заменят один из четырех экспрессов из Рязани в Москву.

Также губернатор Павел Малков отметил, что необходимо и в старых электричках поддерживать чистоту и комфорт.

Ранее глава региона рассказал о планах по обновлению железнодорожных пассажирских составов.