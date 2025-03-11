Собянин заявил об отражении самой массированной атаки БПЛА на Москву

«На подлете к Москве сбиты 74 БПЛА, на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников. Спасибо силам ПВО ВКС Министерства обороны Российской Федерации за отличную работу», — написал он.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил об отражении самой массированной атаки БПЛА на Москву. Об этом он написал в соцсетях.

«На подлете к Москве сбиты 74 БПЛА, на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников. Спасибо силам ПВО ВКС Министерства обороны Российской Федерации за отличную работу», — написал он.

Напомним, над Рязанской областью сбили 22 украинских беспилотника. Всего над российскими регионами сбили 337 дронов.

Кроме того, стало известно, что из-за атаки БПЛА в Подмосковье один человек погиб, еще трое пострадали.