Следователи установят обстоятельства гибели мужчины в Рязанской области

Ночью 10 марта 2025 года при тушении пожара в жилом доме обнаружили тело мужчины.

Следователи начали устанавливать обстоятельства гибели мужчины при пожаре в деревне Норино Клепиковского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР в соцсетях.

В публикации сказано, что ночью 10 марта 2025 года при тушении пожара в жилом доме обнаружили тело мужчины. Личность погибшего установлена — это 76-летний хозяин дома.

Проводится процессуальная проверка.

Следователь осмотрел место происшествия. Назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы.

Ранее стало известно, что в Клепиковском районе сгорели два дома. Информация о пожаре в деревне Норино Клепиковского района поступила 10 марта в 5:07.