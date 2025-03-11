Следователи попросили помощи в поиске пропавшей жительницы Рязанской области

Уроженка Москвы Лилия Фролова проживала в селе Ижевское Спасского района. 5 декабря 2022 года она отправилась в столицу и пропала.

Следователи попросили помощи в поиске пропавшей жительницы Рязанской области. Информацию опубликовала пресс-служба СУ СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Уроженка Москвы Лилия Фролова 1987 года рождения проживала в селе Ижевское Спасского района. 5 декабря 2022 года она отправилась в столицу и пропала.

По факту исчезновения женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Приметы: европейский тип лица, рост 163-167 см, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы темного цвета.

Особые приметы: пирсинг на левой брови, отсутствует один из центральных зубов верхней челюсти, имеются шрамы с внутренней стороны предплечий обеих рук.

Одежда на момент исчезновения: шапка белого цвета, пуховик бежевого цвета до колен, узкие джинсы черного цвета, ботинки на шнурках черного цвета, при себе имела маленький кожаный рюкзак черного цвета.