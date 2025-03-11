Семьям погибших при атаке БПЛА в Подмосковье выплатят один миллион рублей

Раненые также получат поддержку. В зависимости от тяжести травм, им будет выплачено от 100 до 500 тысяч рублей, заявил губернатор.

Семьям погибших при атаке БПЛА в Подмосковье выплатят один миллион рублей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в соцсетях.

Раненые также получат поддержку. В зависимости от тяжести травм им выплатят от 100 до 500 тысяч рублей, заявил губернатор.

Ранее стало известно, что при атаке БПЛА в Подмосковье погибли два человека.

О смерти одного из жителей сообщалось сразу после происшествия. Позже губернатор Московской области рассказал, что больнице города Видное скончался 50-летний мужчина. Врачи четырежды запускали его сердце.

Пострадали после атаки в Подмосковье более 10 человек.