Рязанский суд обязал подрядчика исправить дефекты после капремонта школы

Желудевская средняя общеобразовательная школа имени Героя РФ Игоря Филькина Шиловского района подала иск к ООО «МАСТЕРОК» с требованием в течение одного месяца устранить выявленные недостатки работ по капремонту.

Желудевская средняя общеобразовательная школа имени Героя РФ Игоря Филькина Шиловского района подала иск к ООО «МАСТЕРОК» с требованием в течение одного месяца устранить выявленные недостатки работ по капремонту. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба Арбитражного суда.

Школа заключила с подрядчиком муниципальный контракт на выполнение работ по капремонту здания школы. В период гарантийного срока заказчик обнаружил дефекты, влияющие на нормальную эксплуатацию объекта.

Суд удовлетворил требования школы. Подрядчик за свой счет проведет работы и исправит недостатки.

Решение не вступило в законную силу.