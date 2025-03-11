Рязанки сообщили о мужчине, домогающемся до женщин в маршрутках

По словам автора поста, пожилой мужчина ездит в маршрутках №№ 99 и 49 в час пик и пристает к женщинам на выходе.

Рязанки сообщили о мужчине, домогающемся до женщин в маршрутках. Пост появился в Telegram-канале «Женская Рязань».

По словам автора поста, пожилой мужчина ездит в маршрутках №№ 99 и 49 в час пик и пристает к женщинам на выходе.

«Он старается всегда пролезть на заднюю площадку. В толпе пассажиров пристраивается к выходящей на остановке девушке и лапает ее сзади. Так как происходит это в час пик, и его жертва уже выходит из маршрутки, то по своей наглой морде он еще не получил. Но сегодня был пойман за своими делишками», — отметили очевидцы.