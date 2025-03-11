Рязанка получила необходимые дорогостоящие лекарства от минздрава через суд

Отмечается, что женщина страдает редким аутоиммунным заболеванием — болезнью Девика. Врачи назначили ей пожизненное лечение — инъекции дорогостоящего препарата «Сатрализумаб».

Рязанка получила необходимые дорогостоящие лекарства от минздрава через суд. Об этом сообщает пресс-служба ФССП по региону.

Отмечается, что женщина страдает редким аутоиммунным заболеванием — болезнью Девика. Врачи назначили ей пожизненное лечение — инъекции дорогостоящего препарата «Сатрализумаб».

Суд обязал минздрав Рязанской области обеспечить пациентку лекарством за счет бюджета региона.

Сотрудники ведомства вручили представителю министерства постановление о возбуждении исполнительного производства и подробно объяснили, какие последствия могут наступить, если не исполнить требование.

Рязанка получила положенные лекарства.