Рязанка получила необходимые дорогостоящие лекарства от минздрава через суд
Отмечается, что женщина страдает редким аутоиммунным заболеванием — болезнью Девика. Врачи назначили ей пожизненное лечение — инъекции дорогостоящего препарата «Сатрализумаб».
Рязанка получила необходимые дорогостоящие лекарства от минздрава через суд. Об этом сообщает пресс-служба ФССП по региону.
Отмечается, что женщина страдает редким аутоиммунным заболеванием — болезнью Девика. Врачи назначили ей пожизненное лечение — инъекции дорогостоящего препарата «Сатрализумаб».
Суд обязал минздрав Рязанской области обеспечить пациентку лекарством за счет бюджета региона.
Сотрудники ведомства вручили представителю министерства постановление о возбуждении исполнительного производства и подробно объяснили, какие последствия могут наступить, если не исполнить требование.
Рязанка получила положенные лекарства.