Рязанка Марфа Аксенова отменила 109-летие
Марфа Дмитриевна родилась в деревне Фролово Шиловского района в 1916 году.
Рязанка Марфа Аксенова отменила 109-летие. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Марфа Дмитриевна родилась в деревне Фролово Шиловского района в 1916 году.
Юность пришлась на годы коллективизации. В это сложное время доила колхозных коров, работала на сенокосе, на зерноскладе.
Особенно тяжелыми были годы Великой Отечественной войны. Мужчины ушли на фронт, а работа в колхозе осталась, ее выполняли женщины, старики и дети. Кроме того, зимой женщин мобилизовали на железную дорогу, чистить от снега рельсы для проезда поездов.
После войны рязанка держала личное подсобное хозяйство: корову, овец, кур, поросят.