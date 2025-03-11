Рязанка Марфа Аксенова отменила 109-летие

Марфа Дмитриевна родилась в деревне Фролово Шиловского района в 1916 году.

Рязанка Марфа Аксенова отменила 109-летие. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Марфа Дмитриевна родилась в деревне Фролово Шиловского района в 1916 году.

Юность пришлась на годы коллективизации. В это сложное время доила колхозных коров, работала на сенокосе, на зерноскладе.

Особенно тяжелыми были годы Великой Отечественной войны. Мужчины ушли на фронт, а работа в колхозе осталась, ее выполняли женщины, старики и дети. Кроме того, зимой женщин мобилизовали на железную дорогу, чистить от снега рельсы для проезда поездов.

После войны рязанка держала личное подсобное хозяйство: корову, овец, кур, поросят.