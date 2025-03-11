Рязанец изготавливал порнографические материалы с участием детей

39-летний житель Спасского района заставил троих несовершеннолетних сфотографировать себя обнаженными и прислать ему эти снимки.

Рязанец изготавливал порнографические материалы с участием детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что 39-летний житель Спасского района заставил троих несовершеннолетних сфотографировать себя обнаженными и прислать ему эти снимки.

Личность злоумышленника установили.

В отношении него возбудили уголовное дело об использовании несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов с использованием сети «Интернет» (пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ).

Расследование продолжается.