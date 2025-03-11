Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 11
10°
Срд, 12
11°
Чтв, 13
12°
ЦБ USD 86.57 -1.82 12/03
ЦБ EUR 93.66 -1.78 12/03
Нал. USD 90.00 / 88.70 11/03 18:40
Нал. EUR 95.40 / 97.50 11/03 18:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Неженское дело. Первая в Рязани помощница машиниста рассказала об обуч...
Перед Международным женским днем, который традиционно п...
7 марта 18:50
7 962
Всю жизнь — на высоте! Крановщица «Зелёного сада» рассказала о работе,...
7 марта 12:57
7 667
«Зеленый сад» развеял зимнюю хандру на соревнованиях по подледной рыба...
1 марта 2025 года, Борковский затон бурлил от активност...
3 марта 14:28
16 039
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
27 февраля 14:32
27 532
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанец изготавливал порнографические материалы с участием детей
39-летний житель Спасского района заставил троих несовершеннолетних сфотографировать себя обнаженными и прислать ему эти снимки.

Рязанец изготавливал порнографические материалы с участием детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что 39-летний житель Спасского района заставил троих несовершеннолетних сфотографировать себя обнаженными и прислать ему эти снимки.

Личность злоумышленника установили.

В отношении него возбудили уголовное дело об использовании несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов с использованием сети «Интернет» (пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ).

Расследование продолжается.