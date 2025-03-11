Рязанца осудили за хранение крупной партии марихуаны

Сапожковцу назначили наказание — 3 года лишения свободы условно.

Рязанца осудили за хранение крупной партии марихуаны. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на Сапожковский районный суд.

Установлено, что мужчина недалеко от своего дома сорвал кусты конопли. Из нее он получил около 296 граммов марихуаны и хранил у себя для «личного употребления».

Однако сотрудники полиции обнаружили и изъяли наркотик.

Сапожковцу назначили наказание — 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.