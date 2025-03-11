Россияне смогут увидеть «кровавую» Луну

Во время полного лунного затмения, которое произойдет в ночь с 13 на 14 марта, спутник Земли окрасится в красный оттенок из-за преломления света в атмосфере.

Россияне смогут увидеть «кровавую» Луну. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на астролога Бориса Зака.

Во время полного лунного затмения, которое произойдет в ночь с 13 на 14 марта, спутник Земли окрасится в красный оттенок из-за преломления света в атмосфере.

«Мартовское полнолуние принято называть Червячной Луной, так как в этот период земля просыпается и на поверхность вылезают дождевые черви. А лунное затмение принято называть Кровавой Луной», — уточнил эксперт.

По информации «Московского планетария», жители европейской части страны смогут наблюдать за этим астрономическим явлением до наступления рассвета 14 марта. Однако пик затмения, который приходится на период с 12:57 до 13:02 по московскому времени, увидеть не получится.