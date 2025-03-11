Российские военные освободили поселок Горького в ДНР

По данным Минобороны РФ, украинские военные за сутки потеряли 1240 человек.

Российские военные освободили населенный пункт Горького в ДНР. Об этом во вторник, 11 марта, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, украинские военные за сутки потеряли 1240 человек, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.

Российские средства ПВО сбили две бомбы JDAM, два снаряда РСЗО HIMARS и снаряд РСЗО Vampire;