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Российские военные освободили 12 населенных пунктов в Курской области
Населенные пункты освободили подразделения группировки российских войск «Север»

Российские военные освободили 12 населенных пунктов в Курской области. Об этом во вторник, 11 марта, сообщило Минобороны в соцсетях.

Подразделения группировки российских войск «Север» освободили населенные пункты Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный.

Также ВС РФ под контроль взяли более 100 квадратных километров территории Курской области.