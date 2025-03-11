ПСБ выяснил, что дарили рязанским женщинам на 8 марта

Банк ПСБ изучил траты* рязанцев в преддверии Международного женского дня. Анализ торговых оборотов в эквайринговой сети банка в регионе показал, что в этом году жители дарили сладости, украшения и мягкие игрушки. При этом цветы неизменно остались в лидерах, возглавляя топ самых популярных подарков 8 марта.

ПСБ зафиксировал восьмикратный рост денежного оборота в цветочных магазинах в первую неделю марта в Рязанской области. Средний чек на букет составил 1800 рублей. Вторую строчку по популярности заняли подарки, связанные с красотой и здоровьем — чаще всего, это сертификаты на бьюти-процедуры, а также косметика. Кроме этого, на вторую строчку популярных подарков попали пирожные, торты, пироги — продажи хлебобулочных и кондитерских изделий 7-8 марта выросли в два раза.

Третье место популярных подарков делят ювелирные украшения, серебряные изделия, мягкие игрушки, товары для хобби, в том числе ткани, рукодельные принадлежности и музыкальные инструменты. А замыкают рейтинг женских подарков товары для домашнего уюта и современные гаджеты.

Среди нематериальных презентов абсолютным лидером стали туристические путевки, экскурсии — объем транзакций в этих сферах в первую весеннюю неделю вырос в 5,5 раз. Путешествия мужчины дарили с гораздо большим желанием, нежели иные развлечения: дорогие рестораны, дискотеки, кино и театры. Однако и в этих категориях 30% рост транзакций показали кафе, кофейни и фудкорты.

«Высокий спрос на туристические путевки объясняется еще и снижением курсов доллара и евро в конце февраля — начале марта. Период, подходящий для выкупа путевок по раннему бронированию, а также для планирования летних путешествий за границу. Поэтому турпутевка на 8 марта — это подарок про заботу с финансово грамотным подходом», — прокомментировала вице-президент, директор ПСБ в Рязанской области Татьяна Коломиец.

* Методология исследования:

Исследование основано на анализе обезличенных данных транзакций в эквайринговой сети ПСБ. Для составления сравнительной шкалы анализа учитывались платежные операции за ноябрь 2024 года (как за ближайший месяц, в который совершались траты, не обусловленные праздничными событиями) и март 2025 года.