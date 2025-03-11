Порядок поступления в вуз после колледжа может измениться в России

Законопроект рассмотрят в первом чтении 18 марта.

Порядок поступления в вуз после колледжа может измениться в России. Об этом во вторник, 11 марта, сообщила «Российская газета» со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Отмечается, что выпускникам колледжей могут дать возможность не сдавать ЕГЭ при поступлении в вуз, если они продолжат обучение по своему профилю.

Инициатива направлена на уточнение условий поступления в высшие учебные заведения на базе среднего профессионального образования.

Законопроект рассмотрят в первом чтении 18 марта.