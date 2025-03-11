Порядок поступления в вуз после колледжа может измениться в России
Законопроект рассмотрят в первом чтении 18 марта.
Порядок поступления в вуз после колледжа может измениться в России. Об этом во вторник, 11 марта,
Отмечается, что выпускникам колледжей могут дать возможность не сдавать ЕГЭ при поступлении в вуз, если они продолжат обучение по своему профилю.
Инициатива направлена на уточнение условий поступления в высшие учебные заведения на базе среднего профессионального образования.
Законопроект рассмотрят в первом чтении 18 марта.