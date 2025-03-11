Песков заявил, что запасов оружия Украине хватит и без новых поставок США

Очень много оружия останется на Украине даже в случае остановки западных поставок Киеву, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на конференции «Современные медиа» в Высшей школе экономики, заявил, что запасов оружия Украине хватит и без новых поставок США. Его слова во вторник, 11 марта, передало ТАСС.

Как отметил Дмитрий Песков, вооружения на Украину завезено столько, что даже после остановки поставок ВСУ будет «чем и на что воевать».

Ранее военный эксперт Виталий Киселев предположил, что США не прекращают поставки оружия Киеву.