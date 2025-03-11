Песков: США проинформирует Кремль об итогах переговоров с Украиной

Пресс-секретарь российского президента заявил, что общественность поставят в известность.

США проинформирует Кремль об итогах переговоров с Украиной в Саудовской Аравии. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

«Сегодня будут контакты в Джидде американо-украинские. Каким-то образом американская сторона, которая занимается поиском путей выхода на мирное урегулирование, проинформирует нас», — считает представитель Кремля.

Он добавил, что общественность также поставят в известность.