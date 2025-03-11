Около 500 рязанцев поступили в травмпункт БСМП за неделю
С 3 по 9 марта в амбулаторно-травматологическом центре рязанской БСМП оказали помощь 480 пациентам.
Около 500 рязанцев поступили в травмпункт БСМП за неделю. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.
С 3 по 9 марта в амбулаторно-травматологическом центре рязанской БСМП оказали помощь 480 пациентам: 104 человека обратились за помощью с переломами, 192 — с ушибами, 90 — с растяжениями, 34 — с ранами.
Напомним, на прошлой неделе в больницу обратились 447 человек.
Фото: БСМП