На проект замены контактной сети в центре Рязани потратят 2,4 миллиона рублей

Услуги подрядчик обязан выполнить в два этапа.

Для Рязани разработают проектную документацию для замены контактной сети в центре города. Начальная цена тендера на госзакупках — два миллиона 470 тысяч 83 рубля.

Проектно-сметную документацию разработают для замены опор контактной сети, устройства трасс подземной кабельной линии связи, кабельной линии питания и замену кронштейнов для уличного света. Работы планируют провести на улице Вокзальной от перекрестка с Первомайским проспектом до улицы Чкалова.

В документах указано, что опоры контактной сети на участке должны соответствовать ранее установленным в районе Кремлевского сквера и перед ТЮЗом. Опоры перед домом № 3А на площади Димитрова нужно сместить из-за их установки над коммуникациями Водоканала. Декор двух ранее установленных опор должен совпадать с новым оформлением. Также потребуется демонтировать две рекламные конструкции на улице Вокзальной.

Заказчиком выступило МУП «УРТ». Проект подготовят в течение 30 дней с момента заключения контракта.

Услуги подрядчик обязан выполнить в два этапа.