Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 11
Срд, 12
11°
Чтв, 13
12°
ЦБ USD 88.39 -0.75 11/03
ЦБ EUR 95.44 -1.42 11/03
Нал. USD 90.00 / 87.50 11/03 16:25
Нал. EUR 96.51 / 97.00 11/03 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Неженское дело. Первая в Рязани помощница машиниста рассказала об обуч...
Перед Международным женским днем, который традиционно п...
7 марта 18:50
7 730
Всю жизнь — на высоте! Крановщица «Зелёного сада» рассказала о работе,...
7 марта 12:57
7 433
«Зеленый сад» развеял зимнюю хандру на соревнованиях по подледной рыба...
1 марта 2025 года, Борковский затон бурлил от активност...
3 марта 14:28
15 764
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
27 февраля 14:32
27 257
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
На проект замены контактной сети в центре Рязани потратят 2,4 миллиона рублей
Услуги подрядчик обязан выполнить в два этапа.

Для Рязани разработают проектную документацию для замены контактной сети в центре города. Начальная цена тендера на госзакупках — два миллиона 470 тысяч 83 рубля.

Проектно-сметную документацию разработают для замены опор контактной сети, устройства трасс подземной кабельной линии связи, кабельной линии питания и замену кронштейнов для уличного света. Работы планируют провести на улице Вокзальной от перекрестка с Первомайским проспектом до улицы Чкалова.

В документах указано, что опоры контактной сети на участке должны соответствовать ранее установленным в районе Кремлевского сквера и перед ТЮЗом. Опоры перед домом № 3А на площади Димитрова нужно сместить из-за их установки над коммуникациями Водоканала. Декор двух ранее установленных опор должен совпадать с новым оформлением. Также потребуется демонтировать две рекламные конструкции на улице Вокзальной.

Заказчиком выступило МУП «УРТ». Проект подготовят в течение 30 дней с момента заключения контракта.

Услуги подрядчик обязан выполнить в два этапа.