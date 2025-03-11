В ДТП на Московском шоссе пострадал подросток

Пострадала 14-летняя пассажирка легкового автомобиля.

В ДТП на Московском шоссе пострадал подросток. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло днем 10 марта напротив дома № 6 по Московскому шоссе. Автомобиль Volkswagen Polo под управлением 21-летней рязанки столкнулся с маршруткой под управлением 37-летнего жителя Рязанского района и опрокинулся.

Пострадала 14-летняя пассажирка легкового автомобиля.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.