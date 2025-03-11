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На четырех улицах в Рязани отключили отопление
Отопления не будет во вторник, 11 марта, до пяти часов вечера.

Во вторник, 11 марта, на четырех улицах в Рязани отключили отопление. Об этом сообщила пресс-служба МУП «РМПТС».

В связи с ремонтными работами на улице Предзаводской с 13:30 до 17:00 будет временно прекращена подача теплоносителя по адресам:

  • улица Дружная, дома №№ 3, 11, 11а, 11б, 13, 14, 16, 16 корпус 1;
  • улица Качевская, дома №№ 15/1, 15/2, 16/1, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24/2, 26/1, 30, 32, 34, 34 корпус 1, 34 корпус 2, 34 корпус 3, 34 корпус 4, 34 корпус 5, 36, 36 корпус 1;
  • улица Предзаводская, дома №№ 1а, 1/11, 2/9, 4/10, 6а, 7, 8, 10а, 12/9;
  • улица Поселковая, дома №№ 1 корпус 1, 3, 3а, 4, 5, 5 корпус 1, 7, 8, 13, 14, 14а.

В зону отключения попали детский сад № 152, поликлиника № 15, школа № 49.