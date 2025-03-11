Малков поручил решить проблему с очисткой воды в Скопинском районе

Ранее он озвучил жалобы на постоянную неблагоприятную ситуацию с водой от местных жителей.

Губернатор Рязанской области поручил решить проблему с очисткой воды в Скопинском районе. Об глава региона сообщил на заседании облправительства во вторник, 11 марта.

Павел Малков озвучил жалобы на постоянную неблагоприятную ситуацию с водой от жителей села Чулково Скопинского района. Глава администрации муниципалитета Михаил Ромодин подтвердил наличие данной проблемы и отметил, что проводятся работы для ее решения.

«В районе установлены 23 станции очистки воды. С момента установки данное оборудование практически не обслуживалось должным образом ввиду отсутствия денежных средств на эти работы», — сообщил Ромодин.

По его словам, проблемы с водой в Скопинском районе решат в течение года.

«Это безобразие, если мы строим, а потом не обслуживаем. Это касается абсолютно всех направлений. Надо выделять средства на эксплуатацию и поддерживать в рабочем состоянии, а не просто галочку поставили и побежали дальше», — заявил Малков.

Губернатор поручил зампреду Рустаму Халикову проверить в регионе работу объектов, связанных с очисткой воды.