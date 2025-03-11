ГАИ выпустила предупреждение для рязанцев
Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».
ГАИ выпустила предупреждение для рязанцев. Соответствующая информация размещена в соцсетях ведомства.
Во вторник, 11 марта, в регионе ожидается переменная облачность. Ветер будет южный, до 12 м/с. Температура воздуха составит +10, +15°С.
Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».