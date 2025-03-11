Число перевозчиков в IV квартале 2024 года на «Авито Ууслугах» выросло на 18%

Число исполнителей, предоставляющих транспортные услуги на «Авито Ууслугах», в IV квартале 2024 года выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, и на данный момент уже превышает 100 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

«Наибольший рост отмечается в категории „по городу“: количество исполнителей увеличилось на 36%. А по числу размещенных объявлений больше всего выросла категория „международные перевозки“ — рост в 10 раз. На данный момент на „Авито Ууслугах“ размещены более 100 тыс. исполнителей в сфере грузоперевозок», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для поиска перевозчиков сервис обновил функционал. Пользователи могут быстро находить подходящих исполнителей, указав маршрут перевозки, тип груза, а также конкретизировав задачу.

По данным сервиса, с помощью нового поиска спрос на перевозки по городу увеличился на 26%, а на междугородние — на 65%. При этом вероятность успешного заказа выросла на 5%.

Как отметила руководитель категории «Транспортные услуги» на «Авито Ууслугах» Евгения Лазарева, новый виджет упрощает взаимодействие между заказчиками и перевозчиками, помогая грузоотправителям быстрее находить нужный сервис, а исполнителям — получать больше релевантных заявок.